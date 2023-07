Elon Musk diz que a receita publicitária do Twitter caiu 50% e o fluxo de caixa é negativo

Elon Musk divulgou no Twitter no sábado que, devido a uma queda de 50% na receita de publicidade e uma “pesada carga de dívidas”, a plataforma ainda tem um fluxo de caixa negativo. O proprietário bilionário twittou no sábado , em resposta ao conselho comercial de um seguidor: “Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de termos o luxo de qualquer outra coisa”. O tweet contrasta fortemente com seu tom em abril, quando Musk disse à BBC que a plataforma agora está “quase empatando” e que a maioria de seus anunciantes voltou. A receita publicitária tem sido uma questão controversa e uma batalha difícil para o site, depois que hordas de anunciantes fugiram depois que Musk assumiu. Os anunciantes estavam preocupados com a moderação de conteúdo, demissões em massa e incerteza geral sobre o futuro do Twitter. Linda Yaccarino, ex-executiva de marketing da NBCUniversal, recentemente assumiu o cargo de CEO de Musk – ele provavelmente está apostando em sua experiência em publicidade para trazê-los de volta. O New York Times informou que a receita de publicidade do Twitter nos Estados Unidos nas cinco semanas de 1º de abril à primeira semana de maio caiu 59% em relação ao ano anterior, citando uma apresentação interna. (A CNN não assistiu à apresentação.) Apenas 43% dos 1.000 principais anunciantes do Twitter em setembro, um mês antes da aquisição de Musk, ainda anunciavam na plataforma em abril, segundo dados fornecidos à CNN pela empresa de inteligência de mercado Sensor Tower no mês passado. “Definitivamente tem sido extremamente difícil”, disse Musk no evento de transmissão ao vivo do Twitter Spaces que Musk apresentou com Robert F. Kennedy Jr no mês passado. “Basicamente, nossa receita caiu pela metade porque não seguimos a linha.” Ele acrescentou que tem sido uma “enorme luta para o Twitter empatar”. E, depois que seu aplicativo rival, Meta's Threads, ultrapassou 100 milhões de downloads menos de uma semana após seu lançamento, o Twitter está sob pressão crescente. Musk adicionou uma variedade de medidas de corte de custos (Crédito: Reprodução / YOUTUBE)