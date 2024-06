Elon Musk desviou para o X chips de IA da Nvidia reservados para Tesla

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 0:34 Para compartilhar:

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse à Nvidia para priorizar as remessas de processadores de IA para suas empresas X e xAI em vez da fabricante de veículos elétricos.

A notícia sinaliza que Musk está dando preferência ao desenvolvimento relacionado à inteligência artificial fora da Tesla e vem antes de uma votação crucial dos acionistas sobre seu pacote salarial na empresa .

“Musk está priorizando a implantação do cluster de GPU X H100 em X versus Tesla, redirecionando 12K de GPUs H100 enviadas originalmente programadas para a Tesla para o X”, mostrou um memorando interno da Nvidia de dezembro, de acordo com o relatório da rede americana CNBC.

“Em troca, os pedidos originais do X de 12K H100 programados para janeiro e junho serão redirecionados para a Tesla”, dizia o memorando.

A mudança atrasa em meses o recebimento de mais de US$ 500 milhões em processadores pela Tesla, segundo a CNBC.

Em uma postagem no X, Musk disse que a Tesla não tinha onde armazenar e ligar os processadores Nvidia, acrescentando que a expansão planejada de sua fábrica Giga no Texas estava quase concluída. “Isso abrigará 50 mil H100s para treinamento FSD (totalmente autônomo).”

Ele anunciou no início deste ano que a Tesla estava aumentando o número de chips mais avançados da Nvidia que implantou e gastará US$ 10 bilhões em IA este ano, como parte de iniciativas para avançar no desenvolvimento de software FSD e robótica.

O bilionário também está buscando o desenvolvimento de IA no X, e xIA, para o chatbot Grok, entre outras aplicações. XIA, que Musk lançou em 2023 para desafiar OpenAI, criador do ChatGPT, arrecadou US$ 6 bilhões em financiamento no mês passado.

Os acionistas da Tesla votarão em 13 de junho sobre um pacote salarial para Musk que é considerado o maior para um CEO na América corporativa.

Em uma discussão sobre X relacionada ao seu salário, Musk disse: “Estou desconfortável em fazer da Tesla um líder em IA e robótica sem ter controle de voto de aproximadamente 25%… A menos que seja o caso, eu preferiria construir produtos fora da Tesla .”

A Tesla, que não respondeu a um pedido de comentário, tem lutado contra uma desaceleração no mercado de veículos elétricos e anunciou demissões de mais de 10% globalmente em abril.