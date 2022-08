Elon Musk cita denunciante do Twitter em carta para encerrar acordo de compra

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 9:09 Compartilhe

Os advogados de Elon Musk enviaram nova carta ao Twitter, mais uma vez buscando encerrar o acordo de compra da plataforma de mídia social por US$ 44 bilhões, citando agora alegações de Peiter Zatko, ex-chefe de segurança da empresa.

Musk e seus advogados inicialmente mandaram uma carta ao Twitter em 8 de julho para abandonar o negócio, embora o Twitter venha desde então questionando a validade do gesto. No mês passado, o Twitter iniciou um processo contra Musk pela tentativa de desfazer o acordo.

Em nova carta com data do dia 29 de agosto, que se tornou pública nesta terça-feira, Musk e seus advogados dizem que as acusações de Zatko, se comprovadas, demonstrariam quebra por parte do Twitter de certas condições do acordo de compra.

Advogados de Musk dizem na última carta que os fatos que corroboram a denúncia de Zatko eram conhecidos pelo Twitter, quando o acordo para a venda da empresa foi fechado e quando o bilionário fundador da Tesla procurou deixar o negócio em julho.

As alegações “fornecem base adicional para encerrar o acordo hoje”, dizem os advogados na carta. Em denúncia apresentada em julho, Zatko acusou o Twitter de mentir a Musk sobre o número de contas falsas ou “robôs” na rede social. Fonte: Dow Jones Newswires.