Elon Musk anuncia que tweets do X com desinformação não terão receita publicitária

A polêmica sobre a disseminação de desinformação no X (anteriormente conhecido como Twitter) ainda está viva um ano depois de Elon Musk ter desembarcado na plataforma.

O empresário anunciou no domingo que qualquer publicação que tenha sido modificada pelas “notas comunitárias” não poderá receber dinheiro através das receitas geradas pela publicidade. O objetivo desta mudança é desencorajar a disseminação de informações falsas sobre rendimentos. A ideia é maximizar o incentivo à precisão em detrimento do sensacionalismo.”

Lançado no início deste ano, o programa de compartilhamento de receitas de anúncios do X oferece aos usuários uma parcela da receita dos anúncios exibidos em respostas às suas postagens. O programa está disponível apenas para usuários assinantes do programa pago da plataforma conhecido como Blue, que também precisam ter pelo menos 500 seguidores, além de um mínimo de cinco milhões de impressões orgânicas totais em todas as suas publicações nos últimos três meses.

No entanto, as publicações com maior probabilidade de se tornarem virais – e gerarem mais receitas – são aquelas que são polarizadas, negativas ou mesmo que compartilham desinformação, o que leva alguns utilizadores a espalhar boatos para aumentar os seus lucros.

Mais uma vez, Musk deixou o poder de moderar esse conteúdo nas mãos do grupo de voluntários que faz parte do @CommunityNotes. O sistema não conseguiu deter a avalanche sem precedentes de fraudes na guerra em Gaza, por exemplo. As notas são publicadas após atingir um determinado limiar de votos úteis de “pessoas com pontos de vista diferentes”, como explica é preciso verificar. A plataforma apenas publica notas que tenham recebido votos suficientes a favor de utilizadores que habitualmente discordam das suas avaliações, de forma a garantir a transversalidade ideológica.

O empresário também antecipou a possibilidade de os usuários abusarem da nova política do X e usarem a moderação de conteúdo com a intenção de restringir possíveis receitas publicitárias de uma determinada conta. “Vale a pena notar que qualquer tentativa de usar o @CommunityNotes como uma arma para desmonetizar as pessoas será imediatamente aparente, porque todos os códigos e dados são abertos”, disse Musk. Não fica claro em suas palavras se a plataforma impedirá diretamente que os usuários aproveitem as “notas da comunidade” para desmonetizar estrategicamente as contas ou se isso simplesmente ficará evidente quando o fizerem.

