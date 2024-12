Elon Musk acumula fortuna e lidera lista dos mais ricos dos EUA; confira o ranking da Forbes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 12:39 Para compartilhar:

Elon Musk apareceu na sexta-feira, 13, com a fortuna acumulada de US$ 429,2 bilhões (R$ 2,55 trilhões) no ranking em tempo real da Forbes. A marca de mais de US$ 400 bilhões, inédita na contabilidade da revista, já havia sido apontada nesta quinta-feira por outro ranking, o da Bloomberg, que calcula a fortuna do dono da Tesla, SpaceX, X e várias outras empresas como US$ 442 bilhões.

Apesar de ter nascido na África do Sul, Musk tem cidadania americana e sua fortuna é contabilizada na lista dos bilionários dos EUA, onde estão as operações do empresário. Sua fortuna supera em 77% o patrimônio acumulado do segundo colocado, Jeff Bezos, da Amazon, que possui US$ 242,5 bilhões (R$ 1,44 trilhão).

A diferença entre Musk e Bezos, de US$ 186,7 bilhões, é mais do que possui o quinto colocado da lista, Larry Page, do Google, que têm fortuna estimada em US$ 158,3 bilhões.

Segundo a Forbes, as dez pessoas mais ricas dos EUA são homens e têm mais de 51 anos, e somente dois não são do setor da tecnologia.