Elogios e críticas: transmissão da FluTV mostra evolução, mas divide opiniões na web Torcedores debatem e divergem sobre qualidade da transmissão da final do Carioca

Em apenas quatro dias, a transmissão realizada pela FluTV investiu em equipamentos e mudou alguns parâmetros que evoluíram a qualidade das imagens e da experiência do torcedor. Ficou clara a evolução na exibição do primeiro jogo do Campeonato Carioca.

Muitos torcedores notaram a evolução durante a partida e teceram elogios a evolução da transmissão. Qualidade da imagem e narração, por exemplo, foram elogiados. Confira algumas mensagens:

FLUTV melhorou demais a imagem e a transmissão. — Luan de Paulada (@Luandepaula20) July 12, 2020

Transmissão da FluTv tá MUITO melhor do que da última vez, melhorou demaisss — Clarinha✨ (@ClaraCRF__) July 12, 2020

Entretanto, alguns torcedores ainda foram vocais para externar suas insatisfações com algumas questões da transmissão. O principal alvo foi a narração do canal, que não agradou alguns torcedores rubro-negros.

não sei quem me faz mais passar raiva, os narradores clubistas do flutv ou o flamengo — ´ (@riibeirx) July 12, 2020

Narração ruim essa da FluTV, tá doido — Tibiel Mc (@tibiel_mc) July 13, 2020

Gabigol quase fez um golaço e o narrador da FluTV falando de Pet Shop????? Narração horrível pic.twitter.com/w7HOpoIrOu — FLA DA ZUEIRA ⚫️ (@Fladazueira) July 12, 2020

