Elogios de Vítor Pereira e erro na saída de bola: veja como foi estreia de Fausto Vera no Corinthians Novo camisa 33 do Timão entrou no segundo tempo da derrota para o Atlético-GO, pela Copa do Brasil







As últimas 48 horas de Fausto Vera foram intensas. Na terça-feira (26), ele foi anunciado de forma oficial pelo Corinthians e já participou dos treinos no CT Joaquim Grava. O novo camisa 33 viajou com a delegação para Goiânia e estreou no segundo tempo da derrota para o Atlético-GO, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Vera é o 16º! Veja os reforços do Corinthians na ‘era Duílio’



Aos 18 minutos do segundo tempo, o técnico Vítor Pereira conversou à beira do gramado com os assistentes Filipe Almeida e Luís Miguel. A comissão técnica decidiu promover a estreia do meia argentino, que entrou na vaga de Cantillo.

Fausto jogou como primeiro volante, sendo o homem de combate à frente da zaga e aparecendo para auxiliar na saída de bola.

+ TABELA – Veja datas e horários dos jogos da Copa do Brasil

Vítor Pereira conversa com Filipe Almeida e Luis Miguel. Eles chaman Fausto Vera, que irá fazer sua estreia pelo Timão. Rafael Ramos também vem aí #lanceGOIANIA pic.twitter.com/ULXqYIhAHC — Rafael Marson (@rafamarson99) July 28, 2022

Aos 25 minutos, o camisa 33 se complicou e por pouco não deixou uma primeira impressão negativa. Ele errou um passe no campo de defesa que resultou em contra-ataque do Dragão. Jefferson cruzou no meio da área, mas Wellington Rato não conseguiu finalizar.

No lance do gol de Léo Pereira, em razão da desorganização defensiva na transição, o meia de 22 anos acabou errando o posicionamento. Ao invés de acompanhar o desenvolvimento da jogada no meio, ele recuou para marcar Shaylon, que já vinha sendo acompanhado por Gil. O Dragão foi inteligente na troca de passes e Léo Pereira foi feliz na finalização

.

Segundo o Footstats, Fausto terminou a partida com 16 passes certos e dois errados. O meia não realizou desarmes ou interceptações, e cometeu uma falta durante os 25 minutos em campo.

Na coletiva após a derrota para o Dragão, Vítor Pereira elogiou o atleta argentino e disse que ele pode elevar a qualidade do elenco corintiano.

– O Vera é um jogador de qualidade, está com ritmo, estava jogando os jogos todos. Ele vai trazer mais qualidade ao elenco – afirmou Vítor Pereira.

E MAIS:

E MAIS: