Elogiado por Filipe Almeida, Cantillo diz que Corinthians fez 'jogo inteligente' contra o Coritiba Meia foi destaque do triunfo corintiano por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro







Eleito pelas detentoras dos direitos de transmissão o craque da vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (20), o meia Cantillo destacou a inteligência da equipe alvinegra para conquistar os três pontos.

– Fizemos um jogo inteligente. Era um rival difícil, mas circulamos bem a bola e conseguimos os gols em um momento justo – destacou o camisa 24.

O colombiano foi um dos atletas mais participativos no triunfo corintiano. Foi ele quem mais deu passes certos, errando somente um, efetuou dois desarmes e duas interceptações, segundo a plataforma Footstats.

Segundo o auxiliar técnico Filipe Almeida, a postura de Cantillo é fruto da agressividade que tem sido pedida pela comissão técnica.

– O Cantillo fez um belíssimo jogo, elemento que em termos de qualidade com a bola toda gente conhece, tem melhorado em termos táticos e em termos de agressividade no que o Vítor pegue a todos ele, podemos que a equipe seja agressivo, e ele está a crescer – destacou Filipe, que comandou o Timão contra o Coxa, pois o técnico Vítor Pereira estrava suspenso.

No Corinthians desde 2020, Cantillo chegou ao 25º jogo nesta temporada. No total, o meia tem 105 partidas com a camisa corintiana, com dois gols marcados, ambos no ano passado, e cinco assistências.

