Elogiado por Alcione, Cesar Tralli encontra cantora e manda recado para Ticiane: ‘Não vai te passar a perna’

O elogio de Alcione a Cesar Tralli, em outubro, segue rendendo. Após a cantora declarar que o jornalista tem “pernas bonitas” e que ela gosta, “mas sem paquerar”, eles se encontraram em uma festa e aproveitaram para registrar o momento.

Na última quinta-feira, 30, Tralli compartilhou no Instagram a foto do encontro e declarou: “Recordar é Viver…

Encontro histórico com a diva, Alcione”.

O jornalista também aproveitou para brincar com a esposa, Ticiane Pinheiro: “E eu disse pra Tici, com toda alegria e bom humor: ‘pode vir que ela não vai te passar a perna, não'”.

Ticiane, inclusive, também estava presente na ocasião e fez uma foto ao lado do marido e da cantora.

“Muito obrigado, Alcione, por tanto carinho, simpatia e humildade. Tietei bonito”, finalizou Tralli.

