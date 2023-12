ELN chega a acordo com governo para suspender sequestros na Colômbia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/12/2023 - 17:05 Para compartilhar:

A quinta rodada de negociações de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) culminou neste domingo (17) com um acordo no qual a guerrilha para suspender suspenderá os sequestros realizados para cobrar por resgates.

Este foi um dos pontos mais sensíveis deste novo encontro na Cidade do México, que teve início em 4 de dezembro frente ao recente sequestro do pai do jogador de futebol Luis Díaz pelo ELN.

O acordo alcançado estabelece a “suspensão das retenções para fins econômicos (…) no âmbito da prorrogação do cessar-fogo” na Colômbia, afirma o comunicado conjunto de ambas as delegações.

É “um anúncio que acredito ser transcendente para a paz na Colômbia”, disse a chefe da delegação governamental, Vera Grabe, durante a sessão de encerramento, acrescentando que também foi alcançado “um compromisso” para que o ELN forneça informações sobre as pessoas em cativeiro.

Pablo Beltrán, chefe da delegação do ELN e que esteve presente na mesma reunião, não se referiu à suspensão destas ações em seu discurso.

Entretanto, em um diálogo que manteve na última quinta-feira (14) com membros de organizações sociais na rede social X (antigo Twitter), Beltrán compartilhou que estava sendo negociada uma “interrupção temporária” das “retenções” porque acabar com elas enfraqueceria economicamente o ELN.

– Prorrogação –

Outro acordo firmado visa lançar as bases para uma nova prorrogação do cessar-fogo que está em vigor até 29 de janeiro.

“A prorrogação até fevereiro é viável”, disse Beltrán em seu discurso na sessão.

O representante da delegação do ELN afirmou que um dos maiores problemas deste processo tem sido a materialização da interrupção das hostilidades já que, segundo ele, ocorreram recentemente ataques paramilitares que deixaram mais de duas dezenas de mortos nas fileiras do ELN.

Por outro lado, Beltrán analisou que houve um avanço em “um grande acordo nacional que produzirá uma grande transformação” na Colômbia. “Está em 70%, esperamos concluí-lo até abril”, acrescentou.

As partes também concordaram com uma sexta reunião de negociações de paz que será realizada em Cuba, a partir de 24 de janeiro.

Esta quinta rodada de negociações para encerrar seis décadas de conflitos ocorreu em meio à maior crise enfrentada durante o processo, devido ao sequestro do pai do jogador de futebol Luis Díaz pelo ELN. Ele foi libertado no dia 9 de novembro, após 12 dias em cativeiro.

Segundo o Ministério da Defesa, houve um aumento de sequestros durante o primeiro ano do governo Petro, que tomou posse em agosto de 2022.

sem/ltl/tt/yr

