ELN chega a acordo com governo para suspender sequestros extorsivos na Colômbia

A guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) chegou a um acordo com o governo colombiano para suspender os sequestros extorsivos, ao final, neste domingo (17), da quinta rodada de negociações de paz na Cidade do México.

O acordo alcançado estabelece a “suspensão das retenções para fins econômicos, segundo o ELN, no âmbito da prorrogação do cessar-fogo” na Colômbia, afirma o comunicado conjunto de ambas as delegações.

É “um anúncio que acredito ser transcendente para a paz na Colômbia”, disse a chefe da delegação governamental, Vera Grabe, sobre a suspensão dos sequestros, durante a sessão de encerramento das reuniões iniciadas em 4 de dezembro.

Outro acordo visa a lançar as bases para uma nova prorrogação do cessar-fogo que está em vigor até 29 de janeiro.

Esta quinta rodada de negociações para encerrar seis décadas de conflitos ocorreu em meio à maior crise enfrentada durante o processo, devido ao sequestro do pai do jogador de futebol Luis Díaz pelo ELN.

Luis Manuel Díaz, pai do atacante do Liverpool, foi libertado em 9 de novembro após 12 dias de cativeiro, e seu caso desencadeou uma crise no plano de diálogo desde que o governo e o ELN concordaram, em junho, com um cessar-fogo.

As partes também concordaram com uma sexta reunião de negociações de paz que será realizada em Cuba, a partir de 24 de janeiro.

