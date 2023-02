Elly Schlein é a nova líder da centro-esquerda italiana

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/02/2023 - 8:03 Compartilhe

ROMA, 27 FEV (ANSA) – A deputada Elly Schlein, de 37 anos, foi eleita neste domingo (26) como nova secretária do Partido Democrático, maior legenda de centro-esquerda na Itália e principal força de oposição ao governo de Giorgia Meloni.

Em um pleito aberto a todos os eleitores, Schlein obteve 53,8% dos quase 1 milhão de votos, derrotando o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, que era tido como franco favorito após ter liderado as prévias entre os filiados do PD com placar de 52,87% a 34,88%.

Com isso, Schlein é a pessoa mais jovem e a primeira mulher a liderar o partido, que teve três premiês nos últimos 10 anos (Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni), além de ter apoiado os governos de Giuseppe Conte e Mario Draghi.

Representante das alas mais progressistas do PD, a nova secretária tem nacionalidade italiana, suíça e americana e participou como voluntária das campanhas de Barack Obama em 2008 e 2012.





Schlein também foi eurodeputada de 2014 a 2019 e vice de Bonaccini no governo da Emilia-Romagna entre fevereiro de 2020 e outubro de 2022, quando tomou posse como deputada.

Ela substitui Enrico Letta no comando do PD e tem o desafio de reinventar a legenda após a vitória categórica da direita nas eleições parlamentares de setembro passado, que levaram Giorgia Meloni ao poder.

“O PD vai ser um problema para o governo Meloni”, prometeu Schlein em seu primeiro discurso após a vitória. “Vamos contribuir para organizar as oposições em defesa dos pobres e contra um governo que os prejudica”, acrescentou a nova secretária.

Já a primeira-ministra felicitou Schlein pelo resultado, mas não sem criticar a oposição. “Parabéns a Elly Schlein e ao PD pela mobilização de seus eleitores. Espero que a eleição de uma jovem mulher possa ajudar a esquerda a olhar para o futuro, e não para o passado”, disse. (ANSA).

