Elliott Management aumenta participação na BP

A investidora ativista Elliott Management revelou que sua participação na BP, petrolífera britânica, cresceu para pouco mais de 5%, o que faz do fundo de hedge, liderado pelo fundador Paul Singer, um dos maiores acionistas da companhia.

“Fomos notificados pela Elliott Investment Management de que sua participação acionária na BP excedeu o limite de notificação de 5% e, portanto, divulgamos isso da maneira apropriada”, disse um porta-voz da BP. “No entanto, além das divulgações obrigatórias, não comentamos sobre participações acionárias individuais. Agradecemos o feedback construtivo de todos os acionistas enquanto nos concentramos na implementação de nossa estratégia de redefinição.”

O CEO da BP, Murray Auchincloss, está concentrando os negócios em projetos de petróleo e gás, em vez da energia renovável menos rentável que se tornou parte fundamental da estratégia da empresa desde 2020.

Ele estabeleceu uma meta de gerar um crescimento de 20% no fluxo de caixa livre composto nos próximos três anos e quer que o valor aumente para US$ 20 bilhões até 2027, em comparação com a meta atual de US$ 14 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires