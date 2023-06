Elliot Page descreve momentos íntimos com colega de cena: ‘Sexo o tempo todo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2023 - 2:52 Compartilhe

Lançado na última terça-feira (06), “Pageboy” — a autobiografia de Elliot Page — já está dando o que falar. No livro, o ator conta que ele e a atriz Olivia Thirlby, com quem contracenou em “Juno” (2007), tiveram um envolvimento romântico durante as gravações do filme. A declaração chocou fãs e movimentou os tabloides de Hollywood.

De acordo com o “Page Six”, de onde são as informações, o ator revelou que “ficou surpreso no momento em que viu Olivia Thirlby”. Isso porque, apesar de ambos terem 20 anos no ano em que trabalharam juntos, ela parecia “muito mais velha, capaz e centrada”.

“Aberta sexualmente, muito distante de onde eu estava na época. Mas a química era palpável, me atraiu”, descreveu ele.

De acordo com Page, a intérprete de Leah, melhor amiga de Juno no longa, confessou sua atração por ele em um dia de gravações. Após revelar que o sentimento era mútuo, os dois começaram a se envolver. Vale lembrar que, à época, o ator ainda se identificava como mulher. Ele só assumiu a transexualidade em 2020, quando começou sua transição de gênero.

A partir daí, ele descreve como começou a fazer sexo “o tempo todo e em todos os lugares” com a colega. “Seu quarto de hotel, em nossos trailers no trabalho, uma vez em uma pequena sala privada em um restaurante… Pensávamos que estávamos sendo sutis. Ser íntimo com Olivia ajudou minha vergonha a se dissipar”, continuou Page, que foi indicado ao Oscar por sua performance como Juno MacGuff.

Recentemente, o ator também abriu o coração sobre sua transição de gênero e refletiu sobre como só conseguiu viver uma vida plena após assumir sua verdade. “Definitivamente me sinto de uma forma que achei que nunca conseguiria me sentir”, declarou ele.

