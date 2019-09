Ellie Goulding faltou ao casamento dos amigos para cantar no Rock in Rio

A cantora e compositora britânica Ellie Goulding faltou ao casamento de dois amigos para se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio 2019. Durante o show, na noite desta sexta-feira, 28, Ellie ligou para o casal e pediu desculpas pela ausência.

Em seguida, cantou o single Love Me Like You Do, acompanhada pelo público. “Originalmente não era para eu estar aqui, mas aqui estou”, disse.

Uma das últimas atrações a serem confirmadas no Rock in Rio, Ellie retorna ao Brasil após cinco anos longe dos palcos brasileiros. Desta vez, a inglesa teve a missão de substituir a rapper Cardi B, que cancelou sua apresentação no festival em julho, alegando “motivos pessoais”.