Ellen Rocche revela não se sentir confortável com tamanho dos seios

Ellen Rocche é considerada por muitos como uma das atrizes mais bonitas da televisão brasileira. No entanto, apesar do público pensar assim, ela revelou ter seus “complexos” com seu corpo, em entrevista dada ao jornal Extra.

A atriz disse não se sentir confortável com o tamanho dos seus seios, por exemplo. “Eu tenho muito peito. Com 15 anos já tinha esse corpão e, desde novinha, mantenho a postura mais moderada para que os seios não realcem tanto. Automaticamente, por não querer chamar a atenção, não gosto de sair com decotão na rua, mas nunca pensei em fazer redução”, afirmou.

Ainda na entrevista, Ellen também comentou o fato de ser considerada como um símbolo sensual no mundo dos artistas. “Nunca fiz nada para alimentar isso. Claro, posei para revistas, e esses ensaios construíram o estereótipo. Mas nunca me mostrei como um mulherão, sou bem palhaça, moleca e brincalhona”, disse.

Por fim, ela, que está com 40 anos, falou sobre idade, se tem medo de envelhecer. “Envelhecer é um processo natural da vida, vai acontecer, quer eu queira ou não. Só tenho medo de ter medo e deixar esse medo me paralisar”, finalizou.