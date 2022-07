Ellen Jabour critica shows ‘que falam sobre política’ e fãs rebatem: ‘Não existe arte apolítica’

Ellen Jabour causou um rebuliço no Twitter nesta segunda-feira (18). Isso porque ela disse ser contra bandas que se posicionam politicamente. A atriz compartilhou uma notícia da Rolling Stones que dizia que “fãs se chocam com tom político” de bandas como Pink Floyd e Rage Against de Machine.

“Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, sem segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir! Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó”.

Os fãs das bandas deixaram tantos comentários que o assunto foi parar nos Trending Topics da rede. “A moça foi ao show do Roger Waters e achou que as músicas do álbum ‘Animals’ eram sobre os pets estimação e os bichinhos da fazenda. As pessoas precisam voltar a ter vergonha de serem burras”, escreveu um.

“Meu Deus! Ela queria um show do Roger Waters e do Rage Against The Machine sem política. Será que ela já ouviu algum álbum do Pink Floyd ou do Rage? Aliás, será que ela entendeu o que significa Rage Against The Machine? E ainda termina com “foi uó”, para a vergonha ficar completa”, criticou outro.

“Inclusive, a música ‘Another Brick In The Wall’ (Outro Tijolo na parede) não tem nada a ver com política, não! Se trata apenas da história de vida de um pedreiro nascido no subúrbio de Londres”, ironizou mais um.

A modelo tentou se explicar. “Gente, vcs não entenderam! Não estava me referindo à letras de música sobre política, mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters por exemplo veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão…”, mas a resposta não foi suficiente.

“Moça, viver é um ato político em si”, rebateu um usuário da rede. “Vamos começar pelo básico: não existe arte apolítica”, engrossou o coro outra. “Ellen, quem não entendeu foi você”, disse outra.

