Ellen Degeneres compra mansão de R$ 14 milhões na Califórnia

Ellen Degeneres está aumentando o seu portfólio de propriedades. A apresentadora comprou recentemente mais uma mansão na região de Montecito, na Califórnia. A casa escolhida fica perto da praia de Butterfly e Ellen desembolsou US $ 2,9 milhões, o equivalente a R$ 14,9 milhões.

A casa em questão tem 158 metros quadrados distribuídos em 2 quartos e 2 banheiros, com conceito aberto e cozinha moderna com ilha. O quarto principal tem grandes portas de correr que integram o cômodo ao jardim e o banheiro conta com uma banheira de imersão.

Apesar de na área externa não haver uma piscina – algo comum nas casas da região – há espaço suficiente para construir uma ou criar mais espaços para uma pousada. A imprensa internacional inclusive especula que a nova aquisição de Ellen tenha exatamente este o objetivo: o lucro, seja com aluguel do local ou novos investimentos.

Veja também