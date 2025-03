Elkann mostra otimismo com Hamilton e carro elétrico da Ferrari

TURIM, 26 MAR (ANSA) – O presidente da Ferrari, John Elkann, declarou que o ano de 2025 será emocionante em razão do lançamento do primeiro carro 100% elétrico da marca italiana e do piloto Lewis Hamilton defendendo a escuderia na Fórmula 1.

“Todos os objetivos de 2024 foram superados, e 2025 promete ser igualmente emocionante com a chegada de Lewis Hamilton e o lançamento da primeira Ferrari totalmente elétrica”, disse o gestor aos acionistas.

Em relação ao novo veículo da fabricante de Maranello, que será lançado neste ano no mercado, Elkann garantiu que ele “permanecerá fiel à história” da Ferrari.

Hamilton, por sua vez, não teve um início tão positivo na F1, pois ficou em uma modesta 10ª posição no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, e foi desclassificado da prova na China.

Após mencionar seu otimismo com as novidades da marca para 2025, Elkann recordou que a Exor, holding com participações na Ferrari, Stellantis e outras empresas, concluiu em março a venda de uma parte de sua participação na fabricante.

“Nosso apoio à Ferrari e nossa confiança no potencial da empresa permanecem inalterados”, afirmou. (ANSA).