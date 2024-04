Elkann diz que carro elétrico será ‘fiel à história’ da Ferrari

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

TURIM, 11 ABR (ANSA) – O presidente da Ferrari, John Elkann, garantiu que o primeiro carro 100% elétrico da marca, que será lançado no mercado em 2025, “permanecerá fiel à história” da fabricante italiana.

A Ferrari introduziu as primeiras iniciativas de eletrificação em seus veículos em meados de 2009. Nos últimos cinco anos, a marca de Maranello já lançou quatro esportivos com motores híbridos.

“Estamos ansiosos para celebrar novas vitórias com clientes, fãs e funcionários. Com Benedetto Vigna e sua equipe de liderança, mantemos sua abordagem de ‘pneus firmemente no chão’, enquanto o Cavalo Empinado continua sua jornada em direção à eletrificação, permanecendo fiel à sua história”, escreveu Elkann em uma carta aos acionistas da Exor, holding que tem participações na Ferrari, Stellantis, Juventus e outros.

Faltando apenas um ano para a chegada do primeiro carro da Ferrari totalmente elétrico, o empresário ítalo-americano celebrou os “resultados excepcionais” obtidos pela fabricante fora das pistas.

“A receita líquida cresceu 17% para 6 bilhões de euros, com um Ebitda ajustado de 2,3 bilhões e, pela primeira vez, o lucro líquido ultrapassou 1 bilhão”, comentou. (ANSA).