Elize Matsunaga ganha liberdade condicional e crê em perdão do marido assassinado

Elize Matsunaga ganhou liberdade condicional nesta segunda-feira (30) e, em vídeo divulgado pela defesa, afirmou que está contente com o momento. Ela ainda diz que o marido Marcos Matsunaga, morto por ela em maio de 2012, já a perdoou. As informações são do G1.

Elize matou e esquartejou o marido Marcos em 19 de maio de 2012, na zona oeste de São Paulo. À época, ela tinha 30 anos e ele estava com 42 anos, sendo um dos herdeiros da indústria de alimentos Yoki. Marcos foi baleado na cabeça.





Após o crime, Elize alegou que atirou para se defender durante uma discussão e que tinha levado um tapa no rosto do marido quando ele descobriu que ela tinha contratado um detetive particular para segui-lo.

Na prisão desde 2012, a acusada cumpriu pena ao lado de Suzane von Richthofen e Anna Jatobá, também presas por crimes que ganharam os noticiários. Elize foi solta após a Secretaira de Administração Penitenciária [SAP] cumprir o alvará de soltura em Tremembé (SP). Ela saiu do local acompanhada pelo advogado Luciano de Freitas Santoro.

“Estou muito, muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa, sei que teremos outras, uma nova etapa agora. Mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o que eu cometi, estou tendo uma segunda chance. Eu acredito na espiritualidade e acredito que ele já tenha me perdoado e peço por ele nas minhas orações”, disse Elize no vídeo divulgado.

Atualmente, Matsunaga não pode dar entrevistas devido a um contrato assinado com uma empresa audiovisual e ao livro que está escrevendo. Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses, viu sua pena diminuir para 16 anos e três meses. Agora, vai passar o restante do tempo em liberdade, mas cumprindo algumas regras determinadas pela Justiça.