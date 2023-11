Elizangela: relembre a carreira da atriz que morreu aos 68 anos, no RJ

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2023 - 21:21 Para compartilhar:

A atriz Elizangela morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, na cidade de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na televisão, ela ficou famosa por papéis em tramas de grande sucesso, como ‘Senhora do Destino’, ‘A Força do Querer’ e seu último trabalho, ‘A Dona do Pedaço’, em 2019.

Relembre a carreira

Elizangela do Amaral Vergueiro era conhecida apenas como Elizangela, nome que a acompanhou durante a sua carreira, que começou aos 7 anos de idade. Após anos na TV Excelsior, Elizangela chegou à TV Globo em 1966, aos 11 anos, onde trabalhou como a assistente de Pietro Mario, em ‘Capitão Furacão’.

Em 1977, brilhou em ‘Locomotivas’, a primeira novela gravada em cores no horário das 19h. No folhetim, ela interpretou Patrícia, baterista de uma banda independente.

‘Feijão Maravilha’ foi outra trama de sucesso, fechando a década de 70. Em ‘Pedra sobre Pedra’, de 1992, ela foi como Rosemary. e em 1997, esteve em ‘Por Amor’, de Manoel Carlos.

Em ‘Senhora do Destino’, de 2004, ela foi a amiga da icônica Nazaré Tedesco, de Renata Sorrah, interpretando a ex-prostituta Djenane.

O remake de ‘Ti-Ti-Ti’ ganhou a interpretação de Elizangela, em 2010, vivendo Nicole, tia de Stéfany, personagem de Sophie Charlotte.

Elizangela foi a mãe de Bibi Perigosa, outra personagem de sucesso, vivida por Juliana Paes, em ‘A Força do Querer’, de 2017.

