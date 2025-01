Elizabeth II não foi informada durante nove anos de que um colaborador seu era espião soviético

Durante quase uma década, a rainha Elizabeth II não foi informada oficialmente de que um de seus assessores havia admitido ser um espião soviético, segundo revelaram os arquivos do Serviço Secreto britânico nesta terça-feira (14).

Anthony Blunt, historiador de arte e pesquisador das pinturas da rainha que supervisionava a Royal Art Collection, confessou em 1964 que era um agente soviético desde a década de 1930.

No entanto, a falecida rainha só recebeu essa informação sobre Blunt nove anos depois, de acordo com documentos do Serviço Secreto britânico, o MI5, que serão reunidos em uma exposição nos Arquivos Nacionais em Londres nos próximos meses, em uma data a ser determinada.

Quando a monarca finalmente soube das décadas de engano de Blunt, ela reagiu “com muita calma e sem surpresas”, de acordo com os registros históricos.

A decisão de informá-la oficialmente ocorreu em meio à crescente preocupação do governo de que a verdade se tornaria pública por meio da imprensa quando Blunt, que estava gravemente doente com câncer, morresse.

A rainha havia sido informada sobre o assunto “em termos mais gerais uma década antes”, de acordo com a história oficial do MI5 de Christopher Andrew.

Blunt, que havia sido recrutado pelos soviéticos como um jovem professor da Universidade de Cambridge, era um alto oficial do MI5 durante a Segunda Guerra Mundial e passou muitas informações para a KGB.

Os registros revelam que a monarca, que morreu em 2022 após um reinado recorde de sete décadas, “não estava nem um pouco interessada em Blunt e raramente o via”.

Blunt foi finalmente exposto publicamente pela então primeira-ministra Margaret Thatcher em uma declaração parlamentar em 1979.

O espião morreu em 1983, aos 75 anos de idade, depois de ter sido destituído de seu título de cavaleiro.

Os documentos do MI5 estão sendo analisados pelos Arquivos Nacionais, que farão uma exposição sobre eles na primavera, no oeste de Londres, em data a ser determinada.

A exposição também incluirá um relatório da entrevista de Blunt quando ele finalmente confessou.

