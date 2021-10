Elizabeth II critica ‘quem fala, mas não faz nada’ sobre clima

ROMA, 15 OUT (ANSA) – A rainha Elizabeth II está “irritada” com a postura de líderes políticos internacionais em relação às mudanças climáticas, revelaram transcrições da mídia britânica sobre uma visita da monarca ao Parlamento do País de Gales.

Em uma conversa com os parlamentares em Cardiff, a rainha estava falando sobre a 26ª Conferência sobre o Clima das Nações Unidas (COP26), que será realizada em Glasgow entre 31 de outubro e 12 de novembro.

Em determinado momento, Elizabeth diz que o encontro é “extraordinário”, mas que tem “ouvido sobre a COP26 e nem sei quem vem… só sabemos das pessoas que não vem e é muito irritante quando falam, mas não fazem nada”.

A presidente do Parlamento, Elin Jones, então concorda com a soberana e diz que “esse é um momento para fazer” as ações. “Vi na televisão o seu neto [Príncipe William] dizer que não adiante ir para o Espaço, mas sim precisamos consertar a Terra”, acrescentou Jones sobre a declaração de William sobre mais uma viagem espacial da empresa de Jeff Bezos.

Por sua vez, a rainha sorriu e disse que também tinha visto isso.

Tradicionalmente, os temas climáticos são defendidos pela realeza britânica há anos, especialmente, pelos príncipes Charles e William. Os dois, inclusive, estarão em Glasgow para participar das reuniões da ONU.

A fala de Elizabeth II lembrou a da jovem ativista Greta Thunberg que, durante a pré-COP26 realizada em Milão, disse que os encontros têm muito “blá-blá-blá”, mas pouca ação de verdade.

(ANSA).

