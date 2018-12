Elizabeth II adverte para riscos do ‘tribalismo’ em mensagem de Natal

A rainha Elizabeth II advertiu nesta terça-feira (25) para os riscos do “tribalismo” religioso em sua tradicional mensagem de Natal, transmitida em plena crise do Brexit no Reino Unido.

O tom pessimista do discurso da monarca, de 92 anos, refletiu as incertezas que predominam em Londres diante da saída deste país da União Europeia, prevista para o fim de março de 2019.

“Algumas culturas acreditam que uma vida longeva conduz à sabedoria. Eu também penso assim. Uma parte desta sabedoria significa reconhecer que um dos paradoxos incompreensíveis da vida é a habilidade que os homens têm para agir a favor do bem em alguns casos e fazer o mal em outros”, afirmou a rainha britânica em seu discurso, tendo ao fundo uma árvore de Natal e uma chaminé.

“Apesar do poder da fé, que frequentemente resulta em uma grande generosidade e sacrifício pessoal, podemos ser vítimas do tribalismo”, alertou Elizabeth II.

Em suas mensagens tradicionais, a rainha britânica não costuma se pronunciar sobre disputas políticas e prioriza o papel unificador da instituição monárquica.

Sua mensagem chega em um momento de grande dificuldade para a primeira-ministra britânica, Theresa May, cuja liderança é questionada em seu país, e inclusive em seu próprio Partido Conservador, em meio a críticas ferozes ao acordo do Brexit que ela negociou com os 27 parceiros da UE.

May teve que adiar até meados de janeiro a votação pelos deputados deste acordo negociado entre Londres e Bruxelas durante 17 meses.

E o Parlamento britânico se prepara para entrar em recesso de fim de ano, faltando apenas cem dias para a data prevista para o Brexit, deixando o país no limbo, sem um acordo e em plena confusão sobre o que vai acontecer depois.

Em conversas informais nesta temporada de festas, muitos britânicos estão substituindo a palavra Brexit pelo eufemismo “B-word” [a letra B] para evitar desencadear longas discussões familiares.

“Inclusive nos momentos de maior divergência, tratar as outras pessoas com respeito e como merece qualquer ser humano é o primeiro passo para se conseguir uma maior compreensão”, recomendou Elizabeth II, cuja mensagem poder ser resumida como um apelo à unidade em uma sociedade britânica dividida.

A rainha também reivindicou a mensagem de paz e fraternidade de Jesus: “Penso que a mensagem de paz na Terra e bondade para todos sempre está vigente”.

“Todo mundo deveria escutá-la, agora é mais necessária do que nunca”, acrescentou.