Elite do tênis mundial pede aumento na premiação dos Grand Slams

ROMA, 3 ABR (ANSA) – Os 20 melhores jogadores do mundo da ATP e da WTA enviaram uma carta conjunta aos quatro Grand Slams pedindo um considerável aumento nas premiações em dinheiro dos prestigiados torneios de tênis.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o pedido realizado pela elite do tênis masculino e feminino foi encaminhado aos organizadores do Australian Open, de Roland Garros, de Wimbledon e do US Open.

O periódico ainda mencionou que a iniciativa dos atletas contra o atual sistema de distribuição de prêmios dos eventos, administrados pela Federação Internacional de Tênis (ITF), é apoiada pela ATP e WTA.

Os jogadores desejam que os Grand Slams façam uma distribuição mais equitativa das receitas, além de repassar aos atletas uma fatia maior dos lucros dos megaeventos.

Em 2024, as competições distribuíram pouco mais de US$ 254 milhões em premiações, número que representa um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. O valor não é insignificante, mas os tenistas reclamam que é pequena se comparada às receitas bilionárias obtidas.

O US Open, por exemplo, distribuiu aos competidores US$ 75 milhões em bonificações, contra mais de US$ 500 milhões em receita que levantou durante o campeonato. (ANSA).