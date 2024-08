IstoÉ Cultura: Elis Regina e Claudia Raia em musicais, Titãs em show intimista e o novo livro da autora de ‘O Conto da Aia’

Carlos Carvalhoi Carlos Carvalho https://istoe.com.br/autor/carlos-carvalho/ 30/08/2024 - 16:35 Para compartilhar:

“Alô, Alô, marciano, aqui quem fala é…” o site IstoÉ, que essa semana destaca o retorno aos palcos de um musical sobre a Pimentinha Elis Regina, escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade, e dirigido por Dennis Carvalho. Laila Garin e Lilian Menezes se dividem protagonizando uma das maiores vozes da música brasileira de todos os tempos, e prometem emocionar a todos que acreditam, como diz o verso de Belchior imortalizado pela gaúcha, que “viver é melhor que sonhar”.

Ainda na seara dos musicais, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estrelam a comédia “Conserto para Dois”, na qual interpretam diversos personagens, entre eles um casal que busca superar seus términos. Mas a vida não é “feita de ilusão”, como cantam os Titãs naquela de Roberto e Erasmo, que ganha (mais uma) nova roupagem no retorno intimista da banda aos palcos após a turnê de reencontro com os ex-membros do grupo. Quem também aproveita pra dar sua versão, dessa vez sobre o álbum “Acabou Chorare”, dos Novos Baianos, é a banda Francisco, el Hombre, que vai mostrando como é, e vai sendo como pode, andando por todos os cantos até parar na Casa Natura Musical.

Em algum momento essa coluna talvez pare de fazer sentido, mas a cabeça falante de David Byrne volta aos cinemas em uma remasterização 4k em IMAX do show “Stop Making Sense”, dos Talking Heads, dirigido pelo cineasta Jonathan Demme há 40 anos. Para os fãs de boas leituras, São Paulo sedia neste fim de semana mais uma edição da Primavera dos Livros, evento com mais de 60 editoras. E nos cantos de contos das livrarias, chegam o novo da canadense Margaret Atwood, “Tig & Nell e outros contos”, e o velho do japonês Yukio Mishima, “Morte em Pleno Verão”.

Literatura

Primavera dos Livros e Feira do Livro Periférico

Começa nesta sexta-feira, 30, a 9ª Primavera dos Livros de São Paulo, que em parceria com a Feira do Livro Periférico traz uma intensa programação de debates, palestras, oficinas e mais de 60 editoras expondo seus títulos no Galpão Cultural Elza Soares, no Armazém do Campo, em Campos Elíseos, região central da capital paulista.

Entre os destaques da programação, estão discussões importantes para o universo do livro. Uma das mesas confirmadas vai discutir “Censura e crítica na literatura para as infâncias: o perigo da falsa simetria”, com mediação da jornalista e professora Cristiane Rogério.

A partir da temática “Bibliodiversidade: pilar da Democracia”, a Primavera dos Livros exerce papel significativo na luta por um mercado editorial mais amplo, que inclua todas as faixas sociais em todos os níveis da atividade. Nesse sentido, um dos grandes trunfos do evento é promover a visibilidade de obras que nem sempre estão disponíveis nas grandes redes de livrarias, permitindo uma troca direta entre leitor, editora e autor.

A programação, que é totalmente gratuita e se apoia numa curadoria pautada em valores como a representatividade e a resistência perante a lógica mercadológica dos eventos literários nas metrópoles, acontecerá diariamente, até o dia 1º de setembro, das 11h às 20h. Para acessar a programação completa, acesse libre.org.br.

Galpão Cultural Elza Soares, Alameda Eduardo Prado, 474l, Campos Elíseos, São Paulo. De 30 de agosto a 1 de setembro, das 11h às 20h. Grátis.

Contos e controvérsias de Yukio Mishima

A Companhia das Letras acaba de lançar, pela primeira vez em tradução direta do japonês, “Morte em Pleno Verão”, livro de contos de Yukio Mishima (1925-1970), que oferece um panorama das obsessões do autor: a degradação do Japão tradicional, a cultura do teatro Nô, o fascismo, o universo das geishas e, por fim, o questionamento de gênero e a transexualidade.

Mishima foi uma figura controversa no Japão. Ultranacionalista, chegou a liderar uma tentativa de Golpe de Estado que tinha como objetivo restituir ao poder o imperador Hirohito, que havia se rendido após o fim da Segunda Guerra na derrota japonesa aos EUA. O fracasso de sua intentona, teria levado Mishima a cometer o ritual suicida conhecido como seppuku, no entanto, o próprio biógrafo do autor, John Nathan, diz que ele teria criado esse cenário apenas como pretexto para um suicídio que sempre sonhou em ter.

Mas mesmo entre os nacionalistas Mishima não foi uma figura totalmente aceita, uma vez que também chegou a afirmar que Hirohito deveria ter abdicado do poder depois da Segunda Guerra e assumido a responsabilidade pela perda de vidas japonesas na guerra. Nos dez contos de “Morte em Pleno Verão”, temos uma boa dose das controvérsias que pesaram sobre o autor, mas também sobre seu inegável talento como escritor.

“Morte em Pleno Verão”, de Yukio Mishima

Tradução: Andrei Cunha

Companhia das Letras

240 págs.

R$ 79,90

Novo livro da autora de “O Conto da Aia”

Conhecida no Brasil principalmente por seus romances distópicos “O Conto da Aia” e “Os Testamentos”, continuação do primeiro, a escritora canadense Margaret Atwood tem seu mais novo livro, dessa vez de contos, lançado pela editora Rocco durante a Bienal do Livro de São Paulo, “Tig & Nell e outros contos”.

O livro traz 15 histórias, algumas das quais já apareceram no jornal The New York Times e na revista The New Yorker, e é dividido em três partes. A primeira e última giram em torno do casal Tig e Nell e perpassam diferentes fases da vida em comum, ao longo de décadas. As sete histórias acompanham o casal tanto em eventos marcantes quanto no cotidiano, abarcando tudo o que conta numa jornada de amor que não termina mesmo depois da morte.

Na segunda parte, batizada de “Minha Mãe Maligna”, Atwood mergulha na relação entre mãe e filha, em uma das histórias, mostrando como, e por que, muitas pessoas se tornam iguais aos seus pais com o passar do tempo. Em outra, a autora entrevista o fantasma de George Orwell, e tenta explicar ao escritor coisas que vêm ocorrendo hoje no planeta, como cancelamento na internet e a tentativa de golpe nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.

“Tig & Nell e outros contos”, de Margaret Atwood

Tradução: Clóvis Marques

Rocco

272 págs.

R$ 79,90

Cinema

Talking Heads em IMAX

Em comemoração aos 40 anos de lançamento do filme-concerto “Stop Making Sense” (1984), a produtora A24 remasterizou em 4K a obra que acompanha a banda estadunidense Talking Heads em seu auge, em três apresentações em dezembro de 1983, no Pantages Theater, em Hollywood.

Dirigido por Jonathan Demme, de ”O Silêncio dos Inocentes”, “Stop Making Sense” marca o lançamento de “Speaking in Tongues”, quinto álbum de estúdio da banda liderada por David Byrne, com hits como “Burning Down the House” e “This Must Be the Place (Naive Melody)”.

Além delas, os fãs da banda new wave também podem ver no espetáculo outros clássicos como “Psycho Killer”, “Once in a Lifetime” e “Take Me to the River”. No Brasil, o filme é distribuído pela O2 Play e estreia em mais de 60 salas, entre elas todos os 12 IMAX do país.

Stop Making Sense. Direção: Jonathan Demme. Elenco: Talking Heads. Duração: 88 min. Classificação: 12 anos. EUA. IMAX.

Shows

Titãs Microfonado

Após o sucesso da turnê “Encontro – Pra Dizer Adeus”, que lotou arenas e estádios pelo país e reuniu os principais membros da história dos Titãs, a banda volta a se apresentar, agora apenas com seus três membros originais remanescentes, Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Belotto, em casas menores, no projeto “Titãs Microfonado”.

A banda visitou o Estúdio Midas, de Rick Bonadio, para a gravação de um programa com o nome do projeto, que será exibido pelo Multishow neste sábado, 31, às 11h, com reexibição no Canal Bis, na segunda, 2, às 22h. A proposta é uma releitura intimista de alguns de sucessos como “Sonífera Ilha”, “Epitáfio” e “Flores”, além de canções do recente álbum ”Olho Furta-cor”, com a presença dos convidados Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Major RD e Cys Mendes.

A banda também já anunciou ao menos um show no Espaço Unimed, em São Paulo, nos mesmos moldes, em 28 de setembro, às 22h. O trio titânico sobe ao palco acompanhado pelo baterista Mário Fabre e o guitarrista Beto Lee, filho de Rita, que incrementam a banda. Os ingressos já estão à venda em ticket360.com.br, a partir de R$ 90.

Francisco, el Hombre toca Novos Baianos

A banda paulista Francisco, el Hombre, liderada pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, fará uma apresentação no dia 4 de outubro, na Casa Natura Musical, em São Paulo, tocando o álbum “Acabou Chorare” (1972), clássico dos Novos Baianos.

No show, a banda faz uma homenagem ao segundo álbum dos Novos Baianos ao interpretá-lo na íntegra com novos arranjos, mesclando o rock psicodélico do grupo baiano com a latinidade do quinteto formado em Campinas, no interior de São Paulo. Os ingressos estão à venda em sympla.com.br, e custam entre R$ 35 e R$ 200.

Teatro

Musical sobre Elis Regina volta aos palcos de São Paulo

Lançado em 2013, o espetáculo “Elis, a Musical”, escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade, e dirigido por Dennis Carvalho, já rodou o país encantando os fãs da “Pimentinha”, como era chamada a cantora Elis Regina (1945-1982), em mais de 360 apresentações.

“Elis, A Musical” repassa a vida e a obra da cantora que foi uma das maiores vozes da nossa música através de cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua interpretação.

Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Alô, Alô, Marciano”, “Como Nossos Pais”, “Madalena”, entre muitos outros.

Elis, A Musical. Texto: Nelson Motta e Patrícia Andrade. Direção: Dennis Carvalho. Elenco: Laila Garin (Elis Regina), Lilian Menezes (Elis Regina), Marcelo Varzea (Ronaldo Boscoli), Cláudio Lins (Cesar Camargo Mariano), Santiago Villalba (Tom Jobim e Luiz Carlos Miele), Fernando Rubro (Jair Rodrigues). Duração: 165 min (15 min de intervalo). Classificação: 14 anos.

Teatro Claro Mais SP. Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, São Paulo. De 8 de novembro a 1 de dezembro. Quintas e sextas, às 20h, sábados, às 16h e às 20h, e domingos, às 15h e às 19h. Ingressos: a partir de R$ 42, em uhuu.com

As muitas faces de Claudia Raia

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se apresentam em São Paulo com a segunda temporada de “Conserto para Dois”, musical em que eles se revezam interpretando 12 personagens. O espetáculo conta a história de amor, e os encontros e desencontros, entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa. Eles só não contavam embarcar no mesmo navio, Sinfonia dos Mares, rumo à Antártida.

A história foi criada por Anna Toledo, a convite de Cláudia e Jarbas, que dirige o espetáculo. Anna trabalhou lado a lado com o diretor musical Tonny Lucchesi, e Thiago Gimenes para criar as músicas do espetáculo, que chegaram a ser lançadas em um disco com 10 faixas. O maestro Marconi Araújo é quem assina a direção musical e vocal do álbum.

Conserto para Dois. Texto: Anna Toledo. Músicas: Thiago Gimenes, Tony Lucchesi e Anna Toledo. Direção: Jarbas Homem de Mello. Elenco: Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Duração: 100 min. Classificação: 10 anos.

Teatro Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo. A partir de 13 de setembro. Sextas às 19h, sábados, às 20h, e domingos, às 18h. Ingressos: de R$ 21,18 a R$ 220, em uhuu.com.