‘ELIS 80’ celebra a vida e obra da cantora Elis Regina com espetáculo histórico

Elis Regina, uma das maiores artistas de todos os tempos da música brasileira, será homenageada no espetáculo ‘ELIS 80’, que acontecerá em apresentação única no dia 28 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo. O show, apresentado pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, traz uma experiência tecnológica que combina música, memória e a presença especial de parceiros que ajudaram a construir e a imortalizar a carreira de Elis.

O espetáculo ‘ELIS 80’ é um convite para mergulhar na grandeza de Elis Regina. Uma chance de redescobrir, além da artista excepcional, a mulher, a mãe e a força transformadora que moldou para sempre a música popular brasileira.

No palco, o público será transportado para o universo de Elis através de objetos pessoais que recriam a intimidade de sua sala de estar. Imagens inéditas, como fotos, vídeos e trechos de entrevistas específicas em um telão, darão vida à narrativa. Um dos momentos mais emocionantes será a presença simbólica da cantora, cuja voz, restaurada e remasterizada através de recursos avançados de inteligência artificial, se unirá à banda ao vivo e aos artistas convidados em Para Lennon e McCartney, cuja nova versão foi lançada recentemente pela Trama e será apresentada no palco pela primeira vez.

João Bosco, Ivan Lins e Fagner, que tiveram canções consagradas na voz de Elis, interpretarão sucessos como Mucuripe, Madalena e O Bêbado e o Equilibrista, entre vários outros.

Pedro Mariano, filho da cantora, também se juntará ao elenco de convidados para um dos momentos mais marcantes da noite: um dueto entre sua voz e a de Elis Regina em Casa no Campo, recriando no palco a emoção desse clássico.

A banda de acompanhamento, formada por Marcelo Maita (piano e sintetizador), Robinho Tavares (baixo), Conrado Goys (guitarra), Daniel de Paula (bateria) e Márcio Forte (percussão), trará novos elementos aos arranjos clássicos, preservando a essência das interpretações e injetando uma boa dose de energia contemporânea.

‘ELIS 80’ promete proporcionar aos fãs de todas as idades a oportunidade de se conectar com a obra de Elis Regina, revisitando sua trajetória artística e pessoal sob um olhar intimista. Mais do que um show, será uma apresentação única que presta uma bela homenagem à sua influência e ao impacto duradouro de sua contribuição para a cultura do Brasil.

Serviço: