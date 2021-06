Elina Svitolina aumenta a lista de favoritas eliminadas em Roland Garros

As favoritas continuam sendo eliminadas no torneio de Roland Garros. Neste sábado, foi a vez da ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeça de chave, que perdeu para a tcheca Barbora Krejcikova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h39 de partida.

Três vezes presente nas quartas-de-final em Paris, Svitolina, de 26 anos, não repetiu as boas atuações e foi um obstáculo fácil para Krejcikova, 33 do mundo, que vai disputar as oitavas de final pela segunda vez na carreira.

A eliminação de Svitolina aconteceu um dia depois da derrota da número 3, a bielo-russa Aryna Sabalenka. A número 1, a australiana Ashleigh Barty (machucada) e a japonesa Naomi Osaka, com problemas psicológicos, também deixaram o torneio precocemente.

Krejcikova vai tentar uma vaga inédita em torneios de Grand Slam em quartas de final, diante da norte-americana Sloane Stephens, finalista de 2018, que derrotou a checa Karolina Muchova por 6/3 e 7/5.

