Eliminatórias: Tite convoca Rodrigo Caio para substituir Thiago Silva

Poucas horas após a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, o zaqueiro rubro-negro Rodrigo Caio teve mais um motivo para comemorar neste domingo (30): a convocação para os próximos dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2020. O técnico Tite chamou o jogador para o lugar de Thiago Silva, do Manchester City (Inglaterra), cortado do escrete canarinho após confirmação da lesão muscular na coxa esquerda. O zagueiro se machucou no último sábado (29), no primeiro tempo da final da Liga do Campeões, vencida pelo Chelsea, por 1 a 0.

Na próxima sexta-feira (5 de junho) o Brasil encara o Equador, às 21h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada das Eliminatórias. Na semana que vem, dia 8 de junho, a seleção visita o Paraguai, na capital Assunção.

A previsão é de que Rodrigo Caio se apresente nesta segunda-feira (31) à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde ocorrem os treinos preparatórios, junto com os companheiros rubro-negros Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, também chamados Tite.

Desde a convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias no ultimo dia 14, há houve outros dois cortes: do lateral-direitoDaniel Alves, do São Paulo, e do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal). Para as respectivas posições foram chamados Emerson, do Betis (Espanha) e Felipe, do Atlético de Madrid (Espanha).

A seleção segue invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas: lidera a classificação geral, com 12 pontos (quatro vitórias, com 12 gols), seguida por Argentina (10) e Equador (9).

