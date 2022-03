Eliminatórias, Paulistão, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Brasil x Chile, Corinthians x Guarani, Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers e muito mais!

A agenda esportiva desta quinta-feira (24/03) traz Eliminatórias da Copa do Mundo com jogos de seleções como Brasil, Chile, Uruguai, Itália e Portugal. No Paulistão, o Corinthians recebe o Guarani. No NBB, o Flamengo enfrenta o União Corinthians. Na NBA, o Toronto Raptors encara o Cleveland Cavaliers.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Eliminatórias da Copa do Mundo

20H30 – Brasil x Chile

Onde assistir: TV Globo e SporTV

06H10 – Austrália x Japão

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

16H45 – Itália x Macedônia do Norte

Onde assistir: Space

16H45 – Portugal x Turquia

Onde assistir: TNT

20H30 – Uruguai x Peru

Onde assistir: SporTV 3

20H30 – Colômbia x Bolívia

Onde assistir: SporTV 5

22H05 – Paraguai x Equador

Onde assistir: SporTV 4

23H – México x Estados Unidos

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Paulistão

19H – Corinthians x Guarani

Onde assistir: Premiere, Youtube (Paulistão) e Paulistão Play

NBB

​17H – Flamengo x União Corinthians

Onde assistir: Youtube

NBA

20H30 – Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Onde assistir: NBA League Pass

22H – Phoenix Suns x Denver Nuggets

Onde assistir: Band, SporTV 2 e TNT Sports

