Eliminatórias da Copa: veja onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

Nesta quinta-feira, 12, às 21h30, Brasil e Venezuela se enfrentam, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), em jogo pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira lidera a classificação e os venezuelanos sonham com uma inédita classificação para a disputa.

Para este jogo, a Seleção vem com desfalques em relação às primeiras rodadas das Eliminatórias. Renan Lodi e Raphinha, que foram titulares contra Bolívia e Peru, foram cortados por lesão. Em seus lugares, Fernando Diniz vai utilizar Guilherme Arana e Vini Jr, respectivamente. Devem ser as únicas mudanças feitas pelo treinador entre os 11 iniciais, que comandará a Amarelinha pela terceira vez.

+ Brasil x Venezuela: Neymar joga em busca de gol que pode render nova marca histórica

Empolgada pelo aumento no número de vagas para a Copa do Mundo, a Venezuela encara o Brasil como “azarão”, mas confiante de que pode fazer um bom trabalho liderado pelo técnico Fernando Batista. O time vinotinto conta com nomes importantes como o veterano Rondón, do River Plate-ARG, e Soteldo, do Santos. Ambos devem ser titulares nesta quinta-feira (12).

BRASIL X VENEZUELA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 12/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Globo e SporTV

