Eliminatórias: Casemiro será o capitão da Seleção Brasileira diante do Equador

Casemiro será o capitão da Seleção Brasileira na partida desta sexta-feira, contra o Equador, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O volante do Real Madrid foi o escolhido para substituir Thiago Silva, que usou a braçadeira nas últimas três rodadas da competição. A informação é do site ge.

Casemiro já soma 61 convocações para a Seleção Brasileira, disputou 48 jogos e marcou três gols. Além disso, ele já foi capitão do Brasil em outras cinco oportunidades.

Na última edição da Copa América, que ocorreu em 2019, o lateral-direito Daniel Alves vestiu a braçadeira. No entanto, ele não participou das quatro primeiras rodadas das Eliminatórias e foi cortado desta última convocação por conta de uma lesão.

Após a Copa do Mundo de 2014, Neymar assumiu a faixa de capitão da Seleção Brasileira – fato que se manteve durante toda a passagem do técnico Dunga. Por sua vez, Tite, quando assumiu a Seleção, aderiu o rodízio de capitães, porém, no fim da Copa do Mundo de 2018, abriu mão deste rodízio e determinou Neymar, novamente, como o dono da braçadeira.

Até aqui nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira venceu as quatro partidas que disputou. No total, são 12 gols feitos, contra apenas dois sofridos.

