Eliminados na Copa do Brasil, Athletico-PR e Bahia vão se enfrentar no Brasileirão

Athletico-PR e Bahia fizeram grandes jogos contra Flamengo e Grêmio, respectivamente, mas acabaram eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil. Coincidentemente, a dupla se encontra no domingo, às 18h30, na Ligga Arena, na capital paranaense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico perdeu os dois jogos para o Flamengo, no Maracanã, até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1. Já na Ligga Arena, na volta, teve um bom volume de jogo, com 28 finalizações, porém foi novamente derrotado, desta vez por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro, inicia a rodada em 11º lugar, com 20 pontos, e vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, atuando com o time misto.

Para a partida, o Athletico ainda irá com Wesley Carvalho como interino, enquanto não contrata um novo treinador. O interino terá o volante Arturo Vidal à disposição. Recém-contratado, o chileno já teve seu nome publicado no BID. Quem também estará à disposição são o atacante Vitor Roque e o lateral direito Madson, que voltam após suspensão.

Por outro lado, o treinador perdeu o zagueiro Pedro Henrique, que fraturou o tornozelo contra o Flamengo e será desfalque por até 10 semanas. A dúvida será quem que o interino irá escolher para manter a formação com três zagueiros, com Kaíque Rocha e Matheus Felipe disputando a vaga ao lado de Zé Ivaldo e Thiago Heleno.

Mesmo com propostas do exterior, Vidal mostrou vontade de estar no Athletico: “Quero seguir ganhando até o dia da minha aposentadoria. Este é um passo tão importante quanto os sonhos que eu tenho. De continuar lutando pela Libertadores, de seguir ganhando títulos”, afirmou o experiente atleta, que vestirá a camisa 23.

O Bahia também bateu de frente com o Grêmio, saindo na frente nos dois jogos, mas levando o empate por 1 a 1, que levou a decisão para as penalidades. Na marca da cal, os gaúchos foram mais competentes e levaram a vaga por 4 a 3, já nas alternadas. No Nacional, o time nordestino começa a rodada em 16º, com 13 pontos e vem de empate por 1 a 1, com o Cuiabá, fora de casa.

O técnico Renato Paiva também poderá contar com um novo jogador. Recém-chegado, o lateral direito Gilberto está apto para jogar, mas deve começar a partida no banco de reservas. Enquanto o lateral direito Cicinho retorna de suspensão. O volante Yago Felipe voltou no duelo contra o Grêmio e disputa vaga com o atacante Ademir, entre os 11 titulares.

Ainda em transição física, o atacante Victor Jacaré deve seguir de fora do duelo. O goleiro Marcos Felipe pede cabeça erguida para o Bahia seguir no Brasileiro: “Nós sabemos que a eliminação é um tanto dolorosa, mas nós temos que levantar nossa cabeça. Temos um campeonato longo ainda pela frente, que é o Brasileiro, e temos o nosso objetivo”.

