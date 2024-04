Eliminado do ‘BBB24’, MC Bin Laden reencontra Pitel e Rodriguinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 8:29 Para compartilhar:

MC Bin Laden perdeu a chance de vencer o “BBB24“. Na reta final do programa, enfrentando o primeiro paredão duplo da edição, o cantor foi eliminado para o rival, Davi, com 80,34% da média dos votos para sair.

Logo após deixar o reality show, o MC reencontrou dois de seus aliados, com quem formava o grupo “gnomos”, Rodriguinho e Pitel. O momento foi registrado em vídeo e publicado no Instagram no cantor.

“E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos! Pra quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel”, escreveu a equipe do eliminado.

“Ta devendo uma tatuagem da aposta que perdeu pra Pitelzinha, viu?”, completou a legenda, relembrando uma aposta que o MC fez com Pitel, que se ela fosse eliminada ele teria que fechar os dois braços com tatuagens.

