Eliminado do BBB 20, Petrix Barbosa vai à delegacia depor em caso de assédio

Petrix Barbosa, ginasta e ex-participante do BBB 20, foi visto chegando à uma delegacia no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7). Ele irá depor no caso de acusação de assédio ocorrido durante a sua participação no Big Brother Brasil.

“As denúncias são relacionadas a dois assédios em festa, em que as meninas estavam embriagadas”, explicou Juliana Emerique, coordenadora geral do DGPAM – Departamento-Geral de Polícia de Atendimento À Mulher, responsável pela investigação do caso.

Petrix foi informado sobre o caso após sua saída do reality. Ele foi eliminado em paredão quádruplo na última terça-feira (4), tendo recebido mais de 80% dos votos do público.

Na primeira festa realizada no BBB 20, Petrix teve a primeira atitude mal vista pelo público. Em determinado momento, ele apareceu ‘balançando’ os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que estava visivelmente alcoolizada. Poucos dias depois, ele foi flagrado esfregando suas partes íntimas na cabeça de Flayslane, que, por sua vez, também estava sob efeitos do álcool na ocasião.