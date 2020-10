Eliminado da Libertadores, São Paulo goleia Binacional e vai à Sul-Americana

O São Paulo se despediu da Copa Libertadores nesta terça-feira com uma vitória por 5 a 1 sobre o peruano Binacional, pela sexta rodada do Grupo D da competição continental.

Com as duas equipes sem chances de avançar as oitavas, fase para qual se classificaram o líder argentino River Plate (13 pontos) e a segunda colocada LDU (12 pontos), estava em jogo apenas a definição da terceira posição da chave, que dá direito à participação na Copa Sul-Americana.

Jogando no Morumbi e diante de adversário mais fraco, o trabalho do Tricolor foi tranquilo, que encerrou sua participação na competição com 7 pontos graças aos gols de Vitor Bueno, Brenner, Robert Arboleda e Pablo, duas vezes. Já Jean Deza balançou as redes para os visitantes, que se despediram da Libertadores na lanterna do grupo (4º, 6 pontos).

— Ficha técnica da partida válida pela sexta e última rodada do Grupo D da Copa Libertadores:

São Paulo – Binacional 5-1 (parcial 2-1)

Estadio: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

São Paulo: Frezarin Bueno (8), Brenner (35), Pablo (51, 85), Arboleda (54)

Binacional: Deza (40)

Cartões amarelos:

São Paulo: Tchê Tchê (77)

Binacional: Deza (78)

Equipes:

São Paulo: Tiago Volpi – Tchê Tchê, Robert Arboleda, Bruno Alves, Léo – Luan Vinicius Santos (Jonas Gabriel Da Silva Nunes 74), Dani Alves (cap) (Rodrigo 64), Igor Silveira Gomes (Paulo 64), Vitor Frezarin Bueno (Hélio Junio 83) – Pablo, Brenner (Santiago Trellez 64). Técnico: Fernando Diniz.

Binacional: Raúl Fernández – Angel Arturo Perez Madrid, Camilo Mancilla, John Fajardo, Jeickson Reyes (cap) – Diego Angles, Pablo Labrin, Angel Ojeda, Johan Arango (Sebastian Gularte 74), Roque Guachire – Héctor Zeta (Jean Deza 27). Técnico: Javier Arce.

prb/gfe/lca

Veja também