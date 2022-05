Eliminado da Libertadores, Always Ready jogará com reservas contra o Corinthians

Já eliminado da Libertadores, o Always Ready, rival do Corinthians na próxima quinta-feira (26), dará prioridade ao Campeonato Boliviano. No próximo domingo (29), o time enfrenta o Palmaflor pela semifinal da competição.

Visando a semifinal do torneio boliviano, o treinador do Always Ready, Eduardo Villegas, confirmou que seus reservas enfrentarão o Alvinegro Paulista na Neo Química Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores.





“Sim, temos que cumprir tabela. O jogo não interfere para nós, mas temos que cumprir e vamos tentar fazer da melhor maneira. Vamos usar jogadores reservas do clube, e vai ser importante para nós e para eles jogarem essa partida”, declarou Eduardo, em entrevista à Always Ready TV.

Com quatro pontos em cinco jogos disputados, a equipe boliviana não consegue mais brigar pela classificação ou por uma vaga na Sul-Americana.