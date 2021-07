Eliminado da Copa América, Gustavo Gómez receberá folga no Palmeiras Apesar de não ter compromissos com a Seleção Paraguaia, zagueiro ainda não se reapresentará ao Verdão

O zagueiro Gustavo Gómez desfalcou, nas últimas partidas, o Palmeiras, pois estava representando a Seleção Paraguaia na Copa América. O país, no entanto, foi eliminado da competição e, com isso, o zagueiro retornará ao Verdão antes do final da competição. A reapresentação, no entanto, foi adiada, pois o clube optou por dar alguns dias de folga ao defensor.

Opções a custo zero: veja 30 bons jogadores do futebol brasileiro que já podem assinar pré-contrato

Deste modo, o atleta não estará presente nas partidas contra Sport e Grêmio e, deste modo, deve retornar apenas no clássico contra o Santos, no dia 10. Com isso, Abel Ferreira terá apenas Luan, Renan e Kuscevic (que está suspenso e, por isso, não viaja a Recife) para compor o setor. Pedrão, que foi liberado pela Fifa e poderá entrar em campo, ainda está em fase de recondicionamento físico.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

O confronto entre Palmeiras – que não conta com Gómez – e Sport está marcado para o próximo domingo (04), às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

E MAIS:

Veja também