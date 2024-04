Eliminada do ‘BBB24’, Fernanda desabafa sobre Ana Maria Braga: ‘Fiquei desconfortável’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 7:46 Para compartilhar:

Com 57,09% da média dos votos para sair, Fernanda foi eliminada do “BBB24” no último domingo, 31. Na segunda-feira, 1º, a confeiteira cumpriu a agenda de compromisso pós-reality com uma entrevista para Ana Maria Braga, que deu o que falar nas redes sociais.

Internautas repercutiram a participação de Fernanda no “Mais Você”, destacando alfinetadas de Ana Maria, respondidas com firmeza pela ex-BBB. Após a saída do estúdio, a confeiteira confessou não ter gostado da situação.

Ao deixar o “Mais Você”, Fernanda foi recebida por fãs, que elogiaram sua atitude no papo com Ana Maria. Na ocasião, a ex-BBB confessou: “Eu fiquei mal. ‘Que papo maluco é esse? O que aconteceu aqui?’… Eu fiquei desconfortável, não vou mentir para vocês”.

“Eu fiquei desconfortável, não vou mentir pra voces.” (Fernanda sobre sua presença no #MaisVocê com Ana Maria) “E pq nao abraçou o Davi na saída?”

“Eu não vi, gente, foi mt rápido.” #BBB24 pic.twitter.com/JnDczYQ7Do — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 1, 2024

