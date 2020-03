Eliminada do BBB, Boca Rosa afirma: “Pyong assediador”

Eliminada do BBB 20, Bianca Andrade, a Boca Rosa, usou as redes sociais para conversar com seguidores e mostrar um pouco de sua visão sobre o reality.

Em resposta a um internauta no Twitter, sobre quem deve ser o próximo eliminado, ela foi enfática: “Primeiro Pyong assediador. Depois Guilherme, Babu…”.

Anteriormente, ela também já havia dito nas redes sociais que não torcia por Guilherme, e muito menos pelo Pyong. Confira os tweets de Boca Rosa abaixo: