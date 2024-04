Eliezer sobre os presentes de aniversário da filha, Lua, que vai fazer 1 ano de vida: ‘Vamos doar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 22:04 Para compartilhar:

A tão planejada festa do primeiro aniversário da filha dos ex-BBB Viih Tube e Eliezer está chegando. Serão três dias de comemoração com decorações temáticas e muitas atrações. Lua completa um aninho de vida no próximo dia 9 de abril.

Na noite desta segunda-feira, 8, o papai coruja usou os Stories do instagram para revelar aos convidados e seguidores qual destino o casal vai dar aos presentes da menina, que primeiro serão abertos na presença da criança.

“Sobre presente, a gente não tem lista de presente, tá? Inclusive, nós vamos doar os brinquedos e os itens de higiene pessoal que nossos convidados vão levar para festa. Por isso que a gente tá pedindo para levar um brinquedo tanto de menina, ou menino, ou uma fralda, ou um lenço umedecido”, iniciou o ex-BBB no vídeo.

“Enfim, mas nós vamos abrir todos esses itens, todos esses presentes com a Lua. Até porque a gente quer introduzir e começar a explicar para ela, né? Mostrar para ela o que a gente tá fazendo ali. Graças a Deus, a nossa filha tem tudo. Mas tem muita gente que não tem”, continuou o influenciador.

“Por exemplo: se mandar fazer uma coisa personalizada para a Lua com o nome dela, é claro que esses presentes a gente não vai doar. Essas coisas são da nossa filha. A gente vai abrir todos então, a gente vai identificar. Se tiver alguma coisa muito exclusiva pra Lua, que foi feito pra ela, pensado nela, logicamente é dela. E a gente vai abrir um por um com ela é isso?”, explicou ele.

A comemoração vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril em um resort.

Recentemente, Viih explicou a diferença entre os convites que entregou: um foi para os amigos que só foram convidados para a festa principal, que acontece dia 13. Já o outro foi feito para famílias que vão passar o fim de semana no resort.