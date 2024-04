Eliezer se emociona ao contar que filha aprendeu a dizer ‘papai’ e brinca: ‘Chegou a minha vez’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/04/2024 - 15:55 Para compartilhar:

O influenciado e ex-BBB Eliezer, 34 anos, não conseguiu segurar a emoção ao verificar que sua filha, a pequena Lua, fruto de seu relacionamento com Viih Tube e que acaba de completar seu primeiro aninho de vida, aprendeu a falar “papai”. Ele compartilhou a alegria da descoberta com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira, 25.

“A Lua falou ‘papai’!!!!”, celebrou ele em uma publicação nos Stories. Em segunda, Eli relembrou que Lua Di Felice já havia aprendido a balbuciar outras palavras antes de prestigiá-lo.

“Foi depois de falar quase todas as palavras do dicionário? Foi. Até ‘coco’ ela falou antes? Falou. Mas, o importante é que chegou a minha vez”, ironizou ele em um texto publicado com uma imagem em que ele aparece ajoelhado.