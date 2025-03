Eliezer relata que Ravi nasceu com terceiro mamilo; ‘fiquei em choque’

O ex-BBB Eliezer, de 35 anos, falou em suas redes sociais que seu filho com Viih Tube, Ravi, nasceu com um terceiro mamilo.

Em seu Instagram nesta sexta-feira, 28, Eliezer compartilhou que, ao receber a notícia, ficou em choque, pois nunca tinha ouvido falar sobre essa condição.

“Esse terceiro mamilo, também chamado de mamilo triplo, mamilo acessório ou politelia, é uma característica rara, presente em cerca de 1 a cada 8.000 pessoas. Ele surge devido a variações no desenvolvimento e pode aparecer em diferentes regiões do corpo”, disse Eliezer aos seguidores.

Ele ainda relembrou sua reação ao descobrir o detalhe incomum no filho: “Vocês não têm ideia do meu desespero quando o médico falou: ‘o Ravi nasceu com um terceiro mamilo’. Eu tremi na hora, fiquei sem reação, porque nunca tinha ouvido falar nisso”, confessou.

O que é o ‘terceiro mamilo’?

O fenômeno chamado de politelia – que é a presença de um ou mais mamilos supranumerários – pode aparecer em qualquer parte da linha mamária embrionária, que vai das axilas até a virilha, mas geralmente surgem abaixo dos mamilos normais.

Na maioria dos casos não há riscos. Normalmente, é apenas uma característica anatômica sem impacto na saúde. Porém, em casos raros, pode estar associado a distúrbios renais ou cardíacos. Se houver histórico familiar de problemas nesses órgãos, um médico pode sugerir exames complementares.

A remoção do terceiro mamilo é feita apenas por razões estéticas ou se o mamilo causar desconforto. Se for o caso, o procedimento é simples, realizado com anestesia local.