Eliezer rebate críticas sobre festa do 1º aniversário da filha: ‘Sempre fazer por ela’

O influenciador Eliezer usou as redes sociais, nesta terça-feira, 20, para rebater críticas de que ele e a esposa, a também ex-BBB Viih Tube, estariam exagerando nas comemorações pelo aniversário de um ano da filha do casal, Lua Di Felice.

Recentemente, os dois compartilharam o vídeo mostrando os bastidores dos preparativos para o evento, que terá estrutura grandiosa para atender três dias de festa.

Nos comentários, internautas apontaram surpresa com detalhes da comemoração e até questionaram os gastos com o evento.

“A bebê merece uma festa, mas três são muito extravagantes. Tanta futilidade”, escreveu uma, “Festa de 1 ano está assim imagina a de 15, hein”, perguntou outra, “Gente, e doar um pouco pra quem não tem nada?”, comentou uma terceira.

Através dos Stories, o designer publicou uma série de vídeos para explicar a empolgação da família em realizar uma festa com tantas comemorações.

“A gente sabe que é exagerado, desde o primeiro mesversário da Lua. Vocês não se acostumaram com isso? É a nossa filha, a gente não tem que medir esforços para os nossos filhos. Tudo o que eu puder fazer pra minha filha, ainda vai ser pouco. Eu quero sempre fazer mais por ela”, disparou Eliezer.

“Muita gente ainda perguntou por que não doamos metade desse dinheiro pra quem está precisando. Só queria saber de verdade, se a pessoa que sugeriu isso já fez algum tipo de caridade na vida. Porque, pra cobrar isso do próximo, você tem que fazer. Mas nós sabemos que é tudo hipocrisia”, disse ele, acrescentando que suas doações são feitas de forma discreta, sem postagem nas redes sociais.

O aniversário de Lua vai acontecer em um resort, com duração de três dias, cada um com um tema. Para tanto, o casal vai contar com a ajuda de uma equipe com mais de 150 pessoas trabalhando nos bastidores.

