Eliezer pede para fãs não beijarem sua filha: ‘Vai me colocar numa situação chata’

Eliezer fez um desabafo no seu perfil do Instagram no domingo, 25, após alguns fãs o encontrarem na rua e pedirem para beijar o rosto da sua filha Lua. Fruto do seu relacionamento com Viih Tube, o rapaz disse que é sempre receptivo aos fãs – mas fez um pedido para eles.

“Encontrou a gente na rua? Somos super solícitos, a gente faz foto, pode brincar com a Lua, mas beijar não. Não beija a Lua”, disse.

Ele ainda informou que não se deve beijar nenhum bebê que não é seu.

“Aiás, não pode beijar o bebê de ninguém. Não faça isso. Acontece com frequência a pessoa ‘posso beijar a Lua?’. Nem pergunta”, comentou.

Ele reforçou então que apenas os pais podem beijar a criança.

“Eu beijo, a Viih beija, mas ponto. Mas não se beija bebês, nem na mão, porque ela coloca a mão na boca. Vai me obrigar… Vai me colocar numa situação chata que é falar um não”, explicou.

