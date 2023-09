Eliezer mostra resultado de cirurgia para retirada das mamas; compare

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 1:51 Compartilhe

Eliezer mostrou nesta segunda-feira, 4, o resultado de suas cirurgias de ginecomastia, para retirada de mamas, e lipoaspiração. O influenciador passou pelos procedimentos há cerca de duas semanas.

Nos stories do Instagram, ele mostrou que ainda está usando cinta pós-operatória, mas se mostrou satisfeito com o resultado das operações. Em comparação com imagens antigas publicadas pelo marido de Viih Tube, é possível ver que o volume de suas mamas diminuiu consideravelmente.

Compare:

Anteriormente, Viih Tube já havia falado sobre o pós-operatório do marido, que retirou 350 ml de gordura de cada mama. “Nunca vi alguém ser tão tranquilo e de bem com a vida num pós-cirúrgico, nem uma ‘manhazinha’”, elogiou a influenciadora.

