Eliezer impressiona ao mostrar antes e depois de tratamento odontológico: ‘Irreconhecível’

Da Redação 18/01/2024 - 20:58

Eliezer, 33 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 18, para apresentar o resultado de seu tratamento odontológico, que impressionou até mesmo a sua esposa, a também influenciadora Viih Tube, 23.

Através dos Stories de seu Instagram, o ex-BBB mostrou o antes e depois, explicando que tinha uma mordida cruzada e que, por isso, precisou realizar o procedimento, que começou em agosto de 2022. O fim do acompanhamento somente aconteceu em dezembro do ano passado.

Também nos Stories, ele mostrou a reação de Viih ao vê-lo com o novo visual.

“Gente, ficou muito lindo! Estou com ciúme, não gosto dessas coisas. Amor, está irreconhecível! Tô com medo de beijar você e trair, vão falar que não é você, estou com medo”, disse ela, admirada com a transformação.

