Eliezer faz transplante de cabelo e barba: ‘Pessoas acham que é calvície’

Eliezer esteve em Fortaleza (CE) nesta sexta-feira (05) para realizar um sonho: fazer um transplante capilar. Segundo o ex-BBB, as entradas e a falta de pelo o incomodavam há muito tempo. A ideia veio de uma publicação do Wesley Safadão, que passou pelo mesmo procedimento.

“Vocês já repararam que minha barba é falha? Tenho um time de futsal na cara, dois pelinhos aqui, dois ali. E a minha testa tem essas entradas, as pessoas acham que é calvície”, contou.

Nos stories, Eli vai mostrando a última consulta com o médico, que explicou que o paciente já havia passado por um tratamento com medicação para estimular o crescimento dos pelos e que, agora, ele agiria cirurgicamente. Depois, o influenciador reaparece nos stories com a área afetada enfaixada.