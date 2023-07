Eliezer explica aumento dos peitos após ser questionado se ‘havia colocado silicone’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 8:15 Compartilhe

Eliezer Netto usou os stories do Instagram, na noite de sábado, 15, para explicar sobre o aumento dos seus peitos. Isso ocorreu após ele publicar uma foto em que aparecia “amamentando” Lua Di Felice – na verdade, a bebês estava apenas dormindo no colo do ex-BBB- e ser questionado por uma seguidora se “havia colocado silicone”.

O que aconteceu:

Assim que publicou a foto com Lua, uma pessoa perguntou o porquê de a bebê estar sugando o peito dele. “Gente pelo amor, ela estava dormindo no meu peito! Dormindo! É só olhar com atenção a foto, a boca dela está quase no meu sovaco e o olhinho dela fechado”, respondeu o ex-BBB;

Em seguida, uma seguidora questionou: “Você colocou algum tipo de silicone no peito? Como é isso?”. “Não, gente, o que eu tenho é ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal. Por mais que eu sempre tenha levado isso muito ‘de boa’, com pessoas que ‘me zoam’, principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora, durante a gestação da Lua”, afirmou Eliezer;

“Esse é o resultado de um exame que eu fiz mais ou menos dois meses atrás, e a minha testosterona está quase no mínimo; ou seja, alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu e muito o hormônio masculino no meu corpo. E isso está me preocupando já, pois é um dos fatores que causam a ginecomastia no homem. Eu emagreci oito quilos, mas o meu peito não diminuiu”, acrescentou;

Depois, Eliezer afirmou que entendia que alguns comentários são apenas brincadeiras, “mas a verdade é que a ginecomastia afeta muitos homens”;

Por fim, ele agradeceu alguns relatos que recebeu sobre o procedimento cirúrgico para reduzir o volume dos peitos.

